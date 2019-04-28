Беглов выступил с пасхальным поздравлением

Врио губернатора Александр Беглов по случаю праздника православной Пасхи обратился ко всем петербуржцам и персонально к митрополиту Петербуржскому и Ладожскому Варсонофию. В своей лаконичной речи, на которую ссылается пресс-служба Смольного, чиновник пожелал горожанам крепкого здоровья, мира, согласия и обретения счастья.

"Отрадно видеть, что с каждым годом все больше людей приходят в православные храмы нашего города, чтобы встретить Пасху", - поделился Беглов своим наблюдением.

По его словам, христианский праздник обладает колоссальной "объединяющей силой".

В свою очередь, первые лица государства, президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев "отметились" по данному поводу накануне, 27 апреля, посетив пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

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