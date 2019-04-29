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11:30

Эсеры просят Медведева в первоочередном порядке обеспечить ветеранов ежегодными путевками в санаторий

фото ЗакС политика Эсеры просят Медведева в первоочередном порядке обеспечить ветеранов ежегодными путевками в санаторий

Петербургские парламентарии, представляющие в городском Заксобрании партию "Справедливая Россия", Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров разработали проект постановления ЗакСа об обращении к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой изучить вопрос о ежегодном предоставлении ветеранами ВОВ и жителям блокадного Ленинграда бесплатных турпутёвок в санатории в первоочередном порядке.

На данный момент в ФЗ "О государственной социальной помощи" такого права ни за кем не закреплено, однако все желающие поехать в оздоровительное путешествие обязаны вставать в очередь.

В городе на Неве распределением путевок ведает региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Очередь формируется согласно дате подачи соответствующих заявлений. По подсчетам организации, ежегодно за путевками обращаются порядка 33 тысяч горожан, однако у находящихся в перечне ветеранов и блокадников право на бесплатное путешествие выпадает лишь раз в 2,5-3 года.

"Состояние здоровья у участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда в таком возрасте требует более внимательного подхода,  представляется целесообразным предоставление для указанных категорий первоочередного права на получение путёвок на санаторно-курортное лечение", - подчеркивают справороссы.

Апеллируя к данному факту, депутаты просят Медведева, руководствуясь рекомендациями Минздрава, "рассмотреть вопрос об обеспечении санаторно-курортным лечением граждан-получателей социальных услуг, относящихся к категориям «участники Великой Отечественной войны», «жители блокадного Ленинграда», в первоочередном порядке, и предусмотреть возможность увеличения финансирования на эти цели".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:22    
Мудведев, путевки давай!?

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