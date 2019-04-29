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19:54

Ни слова о Беглове

На очередной экспертной встрече, посвященной выборам губернатора Петербурга, решили не произносить вслух фамилию главного претендента на пост градоначальника. Было решено, что раз временный губернатор Александр Беглов еще не заявил о намерениях выдвигаться, то и обсуждать его персону некорректно. Будущему главе города, кто бы им ни стал, посоветовали быть энергичным, общительным и оптимистичным. Советник Беглова Николай Буров подтвердил ЗАКС.Ру, что врио соответствует всем этим требованиям.

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Чем ближе к губернаторским выборам, тем чаще проходят конференции, пресс-завтраки и круглые столы с участием политологов, чиновников, руководителей патриотических организаций, общественных деятелей и прочих экспертов. Как правило, они встречаются в конференц-залах СМИ. Состоявшееся 29 апреля мероприятие под названием «Какой губернатор нужен Санкт-Петербургу - политик или хозяйственник?» решили сделать в принципиально ином месте – для его проведения арендовали киноцентр «Родина».

Дискуссия началась с воспоминаний о едином дне голосования 2018 года. Эксперты рассуждали, кто из губернаторов-единороссов «политик», а кто «хозяйственник». Уже через шесть минут политический психолог Валентин Бианки вспомнил про врио губернатора Петербурга Александра Беглова:

- Политик может быть в полном смысле политиком, только если есть какая-то борьба с неочевидным исходом. Несмотря на результаты четырех регионов в сентябре, на данный момент не очень понимаю, кто может с исполняющим обязанности губернатора серьезно бороться. Мы не видим политического конфликта, нервной борьбы. Всегда в выборах, с точки зрения избирателя, важно, про что они. Избиратели не очень верят, что они на выборах голосуют за ту или иную программу, за изменения. На данный момент, то, что мы видим у Беглова, – это более такой расширенный…  

- Валентин, давайте не будем переходить, - перебил его организатор встречи, бывший заместитель председателя комитета по печати Алексей Дементьев. -  Вы знаете, жители Петербурга, они очень умные. Они 8 сентября придут и сами сделают выбор. У нас пока еще нет зарегистрированных кандидатов. Мы пока обсуждаем запрос общества на ту роль, на тот функционал губернатора, те качества, которые они хотят видеть в губернаторе. Фамилии давайте оставим горожанам.

Политтехнолог Александр Ершов поинтересовался, значит ли это, что фамилию Беглова вообще нельзя упоминать в ходе круглого стола. Дементьев попросил, несмотря на демократию, придерживаться заданной темы. Фамилию Беглова больше не произносили, а о его работе и амбициях говорили только намеками.

После очередной порции рассуждений о «политиках» и «хозяйственниках» участники встречи обрисовали портрет будущего губернатора. Народный артист России Николай Буров – о том, что он еще и советник Беглова на круглом столе не объявили - сказал, что глава города должен быть эмоциональным и неравнодушным. Ершов отметил, что после молчаливого Георгия Полтавченко у петербуржцев есть запрос на градоначальника разговорчивого и деятельного, готового принимать решения здесь и сейчас. Президент молодежного патриотического движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев заметил, что жители Петербурга ждут, что город возглавит коренной петербуржец. Политолог Бианки добавил, что градоначальнику стоит быть оптимистом.

Участники встречи, опять-таки не называя имен, сошлись во мнении, что сейчас в российском обществе велико разочарование в партиях, а потому можно ожидать, что кандидаты захотят идти на выборы самовыдвиженцами.

- Сейчас полезней было бы отмежеваться от любой партии, просто полезней, - отметил советник Беглова Буров.

- Если губернатор, избравшись, будет обязан какой-либо партии, он должен будет выполнять указания верховного руководства этой партии. Ни одному губернатору этого не нужно, - подчеркнул Ершов. 

Генеральный директор Центра социальных проектов «Белый дом» Инга Бурикова заметила, что партийные символы дают хоть какие-то ориентиры для избирателей, многие из которых плохо разбираются в персоналиях. О том, что член партии, поддержавшей повышение пенсионного возраста, «мусорную реформу»,  изоляцию Рунета, должен нести электоральную ответственность за действия своих соратников, речи не шло. Вопросу корреспондента ЗАКС.Ру, не было бы честно со стороны желающих «отмежеваться» сдать партийные билеты и не вводить избирателей в заблуждение, участники круглого стола удивились. 

- Наш город многоконфессиональный, может им и от религии отказаться? – ответил один из руководителей Юнармии, бывший депутат ЗакСа от КПРФ Игорь Коровин

Социолог Инга Бурикова в свою очередь призналась, что не видит связи между задачей управления городом и партийной деятельностью. 

По итогу встречи получился почти готовый портрет нового градоначальника. Он энергичный, умеет хорошо общаться, даже если состоит в партии, то готов оставить партийные интересы в стороне и идти на выборы самовыдвиженцем, может быть и не молодым, но обязательно должен прислушиваться к молодежи.

Сергей Еремеев



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21:42    
И ШОБ КПД больше чем у ПАРОВОЗА - но таких на горизонте НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ

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