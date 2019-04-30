Максим Шевченко отказался от борьбы за пост петербургского губернатора

На своем YouTube-канале журналист и общественный деятель Максим Шевченко, ранее заявлявший о желании стать губернатором Петербурга на ближайших выборах, публично признал, что видоизменил свои приоритеты. В Петербурге он теперь собирается помогать выдвинутому КПРФ Владимиру Бортко, а сам как политический субъект попробует свои силы на выборах в Государственную думу через два года. С регионом журналист, придерживающийся социалистических взглядов, определился: это будет Хабаровский край.

"Я Владимиру Владимировичу Бортко помогу, безусловно, он мой товарищ, человек с большим опытом, буду работать с ним, думаю, и как консультант, и как помощник в его штабе, потому что я лично ищу не карьерных мест и теплых местечек. Мы просто должны организовывать политическую борьбу по всей стране для того, чтобы вернуть власть народу и забрать ее у господ", - заявил Шевченко.

Интересно, что в тот февральский день, когда Шевченко объявил о своей готовности бороться за губернаторский пост, он прямым текстом сказал, что пойдет самовыдвиженцем, если коммунисты его не поддержат, и подчеркнуто дистанцировался от КПРФ.

В настоящий момент он является депутатом Законодательного собрания Владимирской области.

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