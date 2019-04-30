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18:28

Сотрудников экономических комитетов Смольного не будут увольнять из-за реорганизации

фото ЗакС политика Сотрудников экономических комитетов Смольного не будут увольнять из-за реорганизации

При объединении комитета по промышленной политике и инновациям с комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка сотрудников ведомств увольнять не будут. Об этом ЗАКС.Ру 30 апреля сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике.

Постановление правительства об объединении комитетов опубликовали вечером 29 апреля. Согласно этому документу, новое ведомство получает название - комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. 

В пресс-службе пока действующего комитета по промышленной политике заявили, что руководителя объединенного ведомства назначит губернатора Петербурга после окончания реорганизации. В комитете считают, что проводимая реформа улучшит эффективность работы в сфере промышленности и коммерции – «создаст предпосылки для возникновения синергетических эффектов, основанных на объединении промышленных и коммерческих компетенций». 

Напомним, об объединении комитетов стало известно 1 марта. Тогда же предполагалось, что реорганизованы в одно ведомство будут комитет финансов и комитет по госзаказу. От этой идеи отказались, сообщила ЗАКС.Ру 29 апреля пресс-секретарь ответственного за объединение вице-губернатора Евгения Елина

Слияние ведомств должно завершиться к 1 августа. Ранее реорганизацию экономических комитетов поддержала депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева.

София Саттарова



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