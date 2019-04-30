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30 апреля, 20:43

Думский "жириновец" внес законопроект о наказаниях за оскорбление граждан

фото ЗакС политика Думский "жириновец" внес законопроект о наказаниях за оскорбление граждан

Член фракции ЛДПР в Государственной думе Александр Старовойтов внес законопроект, предусматривающий наказания для чиновников за допущенные ими оскорбления в адрес российских граждан. Такого рода спорных с этической точки зрения высказываний, по его оценкам, становится все больше, что злит общество, особенно с учетом того, что недавно был принят закон об оскорблении власти.

"Едкие высказывания чиновников… свидетельствуют о явном неуважении к народу, который… является носителем суверенитета и единственным источников власти", - говорится в пояснительной записке к документу.

В качестве одного из таких примеров Старовойтов приводит случай из петербургской политической жизни времен 2016 года, когда вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов оскорбительно переиначил фамилию журналистки "Новой газеты" Александры Гармажаповой. Конфликт тогда вышел на федеральный уровень. Московские коллеги Дроздова по партии сочли необходимым принести свои извинения, пока сам Дроздов отрицал намеренную грубость.

Законопроект Старовойтова предусматривает различные наказания в зависимости от места, где было артикулировано оскорбление, и от статуса "спикера". Если это совершено камерно, при исполнении полномочий, "жириновец" предлагает штрафовать провинившегося рядового госслужащего на сумму до 800 тысяч рублей. Если же сановник такого же ранга оскорбил гражданина или группу лиц публично, ему предусмотрено в качестве самого строгого наказания лишение свободы до одного года. Высокопоставленные чиновники в случае принятия инициативы пострадают гораздо сильнее: Старовойтов предлагает сажать в тюрьму таких государственных деятелей, публично хамящих населению, на сроки до пяти лет.

Напомним, что инициированный сенаторами закон о наказаниях за оскорбление органов власти в непристойной форме на просторах интернета в конце марта подписал президент Владимир Путин. Вскоре от новейшего нормативного акта пострадал житель Новгорода, в нецензурной форме обругавший того же самого Путина в соцсетях. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, однако он задался целью обжаловать судебное решение.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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