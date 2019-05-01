На первомайском шествии в Петербурге выступили против пыток

Участники демонстрации в ходе первомайского шествия выступили против пыток. Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, в частности от сторонников антифашистских взглядов слышны были лозунги в защиту Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых обвиняют в участии в запрещенной в России террористической организации "Сеть".

Напомним, по делу “Сети” проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков, заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания. 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций, деятельность сообщества запрещена в РФ.

Лозунги против пыток были и у представителей арт-проекта "Партия мертвых". В их колонне кричат: "мертвые против пыток" и "мертвые за честные выборы".

За происходящим в этой части шествия следят сотрудники Росгвардии и полиции. Среди правоохранителей был в частности замечен "господин полицейский" Руслан Сентемов. Однако участников этих колонн не задерживают.

Зато задержаниями Росгвардия отметилась в колонне общедемократического марша. Сообщают о примерно десятке активистов, отправленных в автозак. Среди задержанных двое сотрудников СМИ. Задержаных везут в 76 отдел.

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