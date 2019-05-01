На Невском проспекте задержали главу штаба Навального и журналистов

Во время общедемократического марша за свободные выборы были задержаны глава штаба Алексея Навального в Петербурге, фотокорреспондент Георгий Марков и журналист издания "Два стула" Олег Насонов.

О задержании сотрудников СМИ и политического активиста сообщил канал "Помощь задержанным". Уточняется, что Маркову требуется медицинская помощь.

Полиция ведет себя агрессивно по отношению к участникам колонны объединенной оппозиции. Напомним, их шествие началось с 40-минутным опозданием, до начала мероприятия у организаторов изъяли плакат "Петербург без Беглова и "Единой России", а также был задержан активист с плакатом о "сказочном президенте" и два барабанщика. Утром полиция задержала нескольких активистов, которые планировали присоединиться к оппозиции на первомайском шествии.

Напомним, в числе организаторов общедемократического марша - депутаты ЗакСа Максим Резник и Надежда Тихонова, глава "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина, председатель Партии роста Павел Швец, лидер "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров. Шествие по Невскому проспекту было согласовано властями города, что почему-то не мешает силовикам задерживать участников и запрещать петербуржцам выражать свое мнение в лозунгах.

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