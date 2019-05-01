На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. Причины задержания с применением грубой силы неясны.

Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, Резник шел сбоку колонны и на момент задержания не выкрикивал никаких слоганов. Не было у него при себе и плаката. Резник был одним из организаторов общедемократического марша в рамках традиционной первомайской демонстрации.

Участники колонны оппозиции отказываются продолжать движение по Невскому без Резника. Силовики окружают их в кольцо. Росгвардия и раньше предупреждала их, что, если они не будут идти дальше, их действия будут расценены как несогласованный митинг на согласованном шествии.

Колонну объединенной оппозиции долгое время не допускали до движения по Невскому проспекту, у активистов отбирали плакаты с упоминанием фамилии врио губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Когда шествие все же началось, были задержаны несколько участников, в том числе координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов и двое журналистов (Георгий Марков, Олег Насонов). Маркову, как сообщают в соцсетях, требуется медицинская помощь. Нескольких петербуржцев, планировавших выйти вместе с демократами на Невский проспект, задержали еще на выходе из дома.

Напомним, шествие объединеной оппозиции было согласовано городской администрацией. В числе организаторов общедемократического марша за честные выборы депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Максим Резник, руководитель петербургского предвыборного штаба сторонников Алексея Навального Александр Шуршев, лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец, глава "Справедливой России" Марина Шишкина и координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

По данным "ОВД-Инфо", Петербург лидерует по числу задержаний на Первомае-2019 - более двух десятков человек были отправлены в автозаки.

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