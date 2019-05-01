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13:48

Замначальника ГУ МВД по Ленобласти принес Резнику извинения за задержание

фото ЗакС политика Замначальника ГУ МВД по Ленобласти принес Резнику извинения за задержание

Заместитель начальника ГУ МВД по Ленинградской области Дмитрий Баранов принес свои извинения депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику за его грубое задержание. Об этом ЗАКС.Ру рассказал сам депутат. 

Резник сообщил, что попал в число задержанных, видимо, случайно. Сам он шел сбоку колонны и не выкрикивал никаких слоганов. При задержании его повалили на землю. Как рассказал депутат в беседе с ЗАКС.Ру, позже ему принес свои извинения полковник Баранов, занимающий должность замглавы ГУ МВД по Ленобласти и выпустил из автозака. Резник вернулся к остальным демонстрантам. Однако его помощник остался среди задержанных. 

По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге было задержано три десятка человек. Больше всего задержаний пришлось на общедемократическую колонну, хотя их шествие было согласованно с городскими властями. 



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