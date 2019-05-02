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1:51

Активист штаба Навального Шуршев арестован за Первомай

фото ЗакС политика Активист штаба Навального Шуршев арестован за Первомай

Глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев арестован Невским районным судом на 10 суток за организацию несогласованного митинга на согласованном первомайском шествии. Об этом сообщил в Twitter юрист Виктор Воробьев.

Шуршев был задержан на Невском проспекте во время жесткого разгона общедемократической колонны полицией. Сторонник Навального вместе с Андреем Пивоваровым как организаторы согласованного шествия оппозиции подошли обсудить массовые задержания активистов с сотрудников полиции. В этот момент на Шуршева накинулся силовик и повалил его на землю.

При задержании оппозиционер получил травму. Из отдела полиции его госпитализировали с подозрением на перелом ребра. Однако позже Шуршева из больницы доставили прямо в Невский районный суд. 

Отметим, Александр Шуршев является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. Однако о том, что прокурор давал санкцию на его задержание, никакой информации не поступало. 

Координатор "Объединенных демократов" и еще один организатор первомайского шествия демократов Андрей Пивоваров был арестован Невским районным судом на 10 суток. А в Красногвардейском районном суде за участие в Первомае были оштрафованы демонстранты из колонны "Яблока" Виталий Беспалов и Арсений Глазков. Все судебные решения вынесены после полуночи. Судьи специально вышли на работу в выходной день ради участников Первомая.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.



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