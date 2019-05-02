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11:56

Антон Орех о Первомае в Петербурге: В Питере - бить!

фото ЗакС политика Антон Орех о Первомае в Петербурге: В Питере - бить!

Политический обозреватель "Эха Москвы" Антон Орех представил свое видение произошедшего на просторах Северной столицы очередного "полицейского беспредела": разгона мирной первомайской демонстрации.

Рвение правоохранителей урезонить мирных манифестантов Орех объясняет тем, что Петербург - вотчина всей действующей власти России, поэтому в ней должен быть повсеместный и строгий порядок. Причем, уже стала не важна ни цель мероприятия, ни те, кто его организует, ни флаги, какие над ним развиваются, так как протест как форма волеизъявления должен быть "просто запрещён - и всё".

"К тому же со времен предыдущих уличных активностей наша жизнь обогатилась новейшим законом о защите чувств власти. То есть помимо всех прочих стандартных поводов для задержания, ареста и посадки, появился еще один – за неуважение к начальству", - констатирует Орех.

Напоминая о том, что Петербург испокон веков был городом прогрессивным, обозреватель отмечает, что и на сей раз он не уступил себе, реализовав на практике абсолютно новую законотворческую инициативу: "Вот и нынче родилась великолепная формула для задержания несогласных. Что они участвовали в несогласованном митинге внутри согласованного".

В общем, Первомай прошел в полном соответствии со своим изначальным смыслом. Трудящиеся вышли на улицы бороться за свои права, угнетатели трудящихся отметелили, а маёвки пресекались полицейскими методами. У полиции выдался настоящий рабочий день, полный физического труда и эмоционального напряжения. Наверное, кого-то из них наградят,

Антон Орех

Обыгрывая небезызвестную песню группировки "Ленинград", которая некоторое время назад стала неформальным "гимном" Петербурга, публицист подводит черту под сказанным выше, резюмируя послание краткой ремаркой: "В Питере - бить!".

В ходе первомайского шествия в Петербурге были задержаны 69 человек. Некоторые получили серьёзные травмы. Девушке, например, сломали руку.

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15:19    
12:39 Гниды это такие как ты, фашиствующие уроды. Тебе не нужно "зиговать", чтобы в твоих рассуждениях и призывах любой опознал наглую харю нациста-"штурмовика".

12:39    
Бить продажных негодяев надо не только в Питере, а Питер должен подавать пример уничтожения гнид, чтобы они не поползли в виде вшей по всей стране. Бить жестоко, без жалости, если не хотим вторую украину. Видел агрессивные морды [цензура]иганов, умышленно провоцирующих полицию, во главе с обкуренным жидом. Так и представляю этих же уродов с факелами и кричащими "зиг", если вовремя их не уничтожить.  Физически.

12:03    
Среди прозападной оппозиции нет трудящихся, лишь одни экстремисты, жидомасоны и гомосеки! Пролетариат шёл за Бортко в колонне с красными флагами! 1 мая-это день борьбы рабочего класса за свои права, а не прозападных экстремистов! Неужели это непонятно?

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