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Новости

13:35

СМИ: В Донецке выстроилась очередь за российскими паспортами

фото ЗакС политика СМИ: В Донецке выстроилась очередь за российскими паспортами

Миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла приём документов от местного населения, желающего получить российские паспорта. Перед зданием ведомства, передает РИА "Новости", выстроилась огромная очередь из желающих.

"Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 6:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет", - поделился с журналистами один из местных жителей.

Приём документов начался с 9 утра. К этому моменту, по подсчетам очевидцев, у миграционной службы собралось порядка 80 человек.

С 7 мая документы на получение российского паспорта можно будет сдать во всех республиканских отделениях ведомства.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. На это заявление в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что российский паспорт служит олицетворением поражения человека в борьбе за свои права, и предупредил Путина, что с Украиной не следует говорить на языке "давления и угроз".

29 апреля стало известно о том, что в тестовом режиме начал работу первый пункт выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР. 

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16:21    
Процентов 80-85 людей в ДНР и ЛНР получат российские паспорта, что даст Путину полное ПРАВО ввести туда наши дивизии для защиты россиян от укрофашистов-бандеровцев!!!!!!!!!!! В этом плане надо брать пример с америкосов, которые публично заявляют, что если где-то обидят гражданина США или паче того прольют кровь, то туда немедленно отправляется авианосец, самолёты, крейсера с "Томагавками" и причинившим зло Америке мало не покажется... Это кредо США, а чем Россия хуже, тем более у своих границ???

16:14    
Чему радоваться-то? Тому, что люди бросят дома и поедут переселяться неизвестно куда? Сколько уже переселенцев из горячих точек годами искали себе места России, в 90-е годы? Спросили бы у них: как им это было? Думаете сейчас будет лучше?

15:45    
13-47 снова петух, закукарекал. Без тебя бы не знали? Надоел своим кукареканьем!

13:47    
Несколько миллионов этнических РУССКИХ - бывших граждан Украины спасут демографическую ситуацию в России! Россиян будет более 150 миллионов!!! Силища!!! Это самое ценное из решения Путина! Но важно также и то, что из промышленного Донбасса приедут патриоты России - квалифицированные рабочие(токари и сварщики, шахтёры и тд.), инженеры, воины с огромным боевым опытом, воевавшие несколько лет против укрофашистов-бандеровцев и тд и тп.

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