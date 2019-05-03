СМИ: В Донецке выстроилась очередь за российскими паспортами

Миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла приём документов от местного населения, желающего получить российские паспорта. Перед зданием ведомства, передает РИА "Новости", выстроилась огромная очередь из желающих.

"Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 6:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет", - поделился с журналистами один из местных жителей.

Приём документов начался с 9 утра. К этому моменту, по подсчетам очевидцев, у миграционной службы собралось порядка 80 человек.

С 7 мая документы на получение российского паспорта можно будет сдать во всех республиканских отделениях ведомства.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. На это заявление в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что российский паспорт служит олицетворением поражения человека в борьбе за свои права, и предупредил Путина, что с Украиной не следует говорить на языке "давления и угроз".

29 апреля стало известно о том, что в тестовом режиме начал работу первый пункт выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР.