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Новости

18:05

Резник собирается засудить СМИ за фейк о курении марихуаны

фото ЗакС политика Резник собирается засудить СМИ за фейк о курении марихуаны

Петербургский парламентарий Максим Резник, чья фигура привлекла "нетривиальное" внимание ряда СМИ, уведомил, что собирается подать в суд на те из них, которые растиражировали информацию о том, что он якобы употребляет наркотики.

Депутат уточнил, что не собирается "бегать по врачам по повесткам анохиных, дациков, милоновых" с тем, чтобы пройти медицинское освидетельствование у нарколога. Курение, подчеркивает он, - не повод идти на прием ко врачу.

"Непременно ПОДАМ В СУД на всех поучаствовавших в этом заказном шоу. Чтобы у них, исполнителей этого фейка, появилась в суде возможность обосновать свои претензии и объяснить заодно методы дистанционного распознания марихуаны и гашиша. Если верить бегловско-пригожинским помойкам, то все беды в Петербурге от того, что «Резник что-то курил на балконе». Секта Дремучих Снеговиков, ей богу", - пишет Резник на просторах своего Facebook (орфография автора сохранена - прим. ЗАКС.Ру).

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Максим Резник курит на балконе. После этого некоторые представители прессы стали настойчиво утверждать, что парламентарий якобы употребляет наркотики. Думский депутат Виталий Милонов, а также иные борцы с нетрадиционными ценностями воспользовались ситуацией с тем, чтобы вызвать Резника на прием к медицинскому специалисту.

1 мая, напомним, Максима Резника грубо задержали во время первомайского шествия. 

Добавим также, между депутатом и врио градоначальника Петербурга Александром Бегловым имеется неразрешенный публичный конфликт. Беглов приписал Резнику слова о сдаче Ленинграда фашистам; в ответ на это парламентарий подал на временного губернатора в суд, который, однако, на его сторону не встал.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:29    
19-19 Не только это. Ещё он нагло-напорист за пределами элементарного приличия. Правда, в этом качестве у него есть достойный соперник - паскудный пархатый жидёнок кролик. Два сапога... Их наглость дошла до предела - до претензий на пост губера. Представляете кандидатов ? Это на уровне сабачак или грудинин - президент.

19:19    
Так жидяра-русофоб Резник ещё и наркоман? Да,уж...

19:15   Неборис  
18:55 Проблема в том, что ты гомосек. А теперь иди и публично сделай экспертизу очка. Так сказать, попробуй убедить общественность, что это не так.

18:55   Борис  
Я не понимаю, в чём проблема-то? Если ты ничего не «долбишь» то сдай анализ и дело с концом. Последний раз такой страх перед анализами испытывал разве что качок Саня Невский! Его в какой-то дермучей  пердаче  упрашивали сдать анализы на анаболики,но он отказался)00)0)0)  Тут тоже самое! Да господи,Макса даже его кореш Барецкий слил уже, с соседями на пару. Смысл отпираться?

18:39    
Если хорошенько покопаться в интернете, то можно найти "версии о пристрастии" одного рыжего, картавого, толстого в очках депутата ГД и пыльного, усатого ВРИО к содомии.

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