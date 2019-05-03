Резник собирается засудить СМИ за фейк о курении марихуаны

Петербургский парламентарий Максим Резник, чья фигура привлекла "нетривиальное" внимание ряда СМИ, уведомил, что собирается подать в суд на те из них, которые растиражировали информацию о том, что он якобы употребляет наркотики.

Депутат уточнил, что не собирается "бегать по врачам по повесткам анохиных, дациков, милоновых" с тем, чтобы пройти медицинское освидетельствование у нарколога. Курение, подчеркивает он, - не повод идти на прием ко врачу.

"Непременно ПОДАМ В СУД на всех поучаствовавших в этом заказном шоу. Чтобы у них, исполнителей этого фейка, появилась в суде возможность обосновать свои претензии и объяснить заодно методы дистанционного распознания марихуаны и гашиша. Если верить бегловско-пригожинским помойкам, то все беды в Петербурге от того, что «Резник что-то курил на балконе». Секта Дремучих Снеговиков, ей богу", - пишет Резник на просторах своего Facebook (орфография автора сохранена - прим. ЗАКС.Ру).

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Максим Резник курит на балконе. После этого некоторые представители прессы стали настойчиво утверждать, что парламентарий якобы употребляет наркотики. Думский депутат Виталий Милонов, а также иные борцы с нетрадиционными ценностями воспользовались ситуацией с тем, чтобы вызвать Резника на прием к медицинскому специалисту.

1 мая, напомним, Максима Резника грубо задержали во время первомайского шествия.

Добавим также, между депутатом и врио градоначальника Петербурга Александром Бегловым имеется неразрешенный публичный конфликт. Беглов приписал Резнику слова о сдаче Ленинграда фашистам; в ответ на это парламентарий подал на временного губернатора в суд, который, однако, на его сторону не встал.

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