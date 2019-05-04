Радзиховский: Когда ДНР и ЛНР вернутся в Украину, знает только Путин

Резонансную инициативу президента Владимира Путина о предоставлении сепаратистских регионов Украины российского гражданства с максимального количества сторон проанализировал политолог Леонид Радзиховский, попытавшись развенчать некоторые из существующих в обществе мифов. Ни одна из версий, кроме версии "троллинга", его не устраивает, поскольку аргументы в пользу тех или иных мотивов он находит несостоятельными. Самым несостоятельным ему видится нужда Путина в приливе лояльного избирателя. По прикидкам эксперта, если даже все население Донбасса приписать к России, "на выходе" она получит не более миллиона граждан, имеющих право голосовать на выборах. Такого рода операция или игра, как ему представляется, "не стоит свеч".
Еще одна версия тоже встречает скепсис политолога - версия о том, что выдачей российских паспортов Путин оберегает участвующих в военных действиях сепаратистов от уголовного преследования на территории Украины.
Ну, запаслив Владимир Владимирович, запаслив и осторожен. Потому что когда они вернутся в состав Украины, видимо, знает только он, больше этого не знает никто. Этого не знает Украина, это не знают они, этого никто не знает.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. На это заявление в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Позже стало известно о популярности меры, принятой Путиным, и очередях.