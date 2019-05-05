У стен Смольного возмущались разгоном первомайского протеста

Осуждающие действия полиции в ходе Первомая активисты вышли с пикетами к зданию петербургской администрации, сообщает "МБХ-медиа".

"Это чистое превышение полномочий с применением физической силы и очень надеюсь на то, что виновные сотрудники полиции понесут реальную уголовную ответственность за содеянное", - приводятся слова активиста штаба политика Алексея Навального по имени Михаил Борисов.

Как минимум трое демонстрантов на площади Пролетарской диктатуры задержаны. Среди них - женщина, которой правоохранители 1 мая сломали руку, Наталья Баринова. "Навальнисту" Илье Пахомову вменили переход проезжей части в неположенном месте.

На акции было задержано 69 петербуржцев, чаще всего с применением грубой силы. Городской омбудсмен Александр Шишлов выразил свое несогласие с действиями полиции и Росгвардии. Его поддержал президентский Совет по правам человека.

Фотография: петербургский штаб Алексея Навального

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