"Диссернет" обнаружил плагиат в научных работах Беглова про казачество

В сообществе "Диссернет" отыскали заимствования в научных статьях, принадлежащих "перу" врио градоначальника Петербурга Александру Беглову, известил у себя в Facebook журналист Сергей Пархоменко.

Прежде всего экспертов смутил стремительный "карьерный" рост Беглова в научных степенях: в 2011 году он стал кандидатом технических наук, защитив работу на тему "Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба"; однако после, в 2012-м, неожиданно "сделался" доктором экономических наук, защитив диссертацию "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов".

Аналитики "Диссернета" выяснили, что в 2011 году Беглов, приступая к написанию собственных научных статей, присвоил себе части диссертации историка из Ростова-на-Дону Владимира Трута "Казачество России в период революций 1917 года и на начальном этапе гражданской войны".

"[Беглов] аккуратно нарезал из нее [диссертации] четыре научные статьи, которые опубликовал под своим именем в журнале „Экономические науки“", - сообщил Пархоменко, добавив, что материал для пятой статьи был получен врио губернатора опять же из работы Трута.

"Эти события, заметим, произошли ровно за год до защиты г-ном Бегловым его блистательно возникшей из ниоткуда диссертации про казачество. Интересное совпадение, правда?", - интересуется журналист.

С работами, подписанными именем Беглова, можно ознакомиться на сайте "Диссеропедия российских журналов".

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