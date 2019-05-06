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Новости

9:56

"Диссернет" обнаружил плагиат в научных работах Беглова про казачество

фото ЗакС политика "Диссернет" обнаружил плагиат в научных работах Беглова про казачество

В сообществе "Диссернет" отыскали заимствования в научных статьях, принадлежащих "перу" врио градоначальника Петербурга Александру Беглову, известил у себя в Facebook журналист Сергей Пархоменко.

Прежде всего экспертов смутил стремительный "карьерный" рост Беглова в научных степенях: в 2011 году он стал кандидатом технических наук, защитив работу на тему "Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба"; однако после, в 2012-м,  неожиданно "сделался" доктором экономических наук, защитив диссертацию "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов".

Аналитики "Диссернета" выяснили, что в 2011 году Беглов, приступая к написанию собственных научных статей, присвоил себе части диссертации историка из Ростова-на-Дону Владимира Трута "Казачество России в период революций 1917 года и на начальном этапе гражданской войны".

"[Беглов] аккуратно нарезал из нее [диссертации] четыре научные статьи, которые опубликовал под своим именем в журнале „Экономические науки“", - сообщил Пархоменко, добавив, что материал для пятой статьи был получен врио губернатора опять же из работы Трута.

"Эти события, заметим, произошли ровно за год до защиты г-ном Бегловым его блистательно возникшей из ниоткуда диссертации про казачество. Интересное совпадение, правда?", - интересуется журналист.

С работами, подписанными именем Беглова, можно ознакомиться на сайте "Диссеропедия российских журналов".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:42    
очень КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ, НО ГУБЕРОМ ВЫБЕРУТ СУХЕНКО от ЛДПР

13:54    
Железобетонный доктор наук-губернатор-строитель-историк-казак и политик. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!

13:46    
Скорее всего, это не единственный "грешок" Беглова, поскольку залогом управляемости и "доверия", цементом власти, в КГБешно-путинской системе власти, служит компромат.

13:30    
У воровской власти воровские доктора воровских наук.

12:02    
Позор полицаям, Брехлову и ЕдРисне!

11:44    
Ну теперь понятно, почему так жестко в Питере разгоняли первомайскую демонстрацию. Есаул Беглов другого способа общения с людьми не знает, как свист нагайки. И это одно, что в нем правдиво.
Остальное-лукавство или ложь.
А за власть в Питере судорожно цепляется, целуясь с Макаровым взасос...

11:06    
10.10
Напиши и внеси свой вклад.

10:10    
А кто напишет диссертацию о массовом предательстве казаков СССР в годы Великой Отечественной войны, хотя бы о 80 тысячах казаков, перешедших официально на службу фашистам и чудовищных зверствах на просторах Европы??? Почему-то все молчат, а как же правда, гласность ?

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