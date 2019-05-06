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6 мая, 19:43

Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

фото ЗакС политика Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

Депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин («Единая Россия») сообщил ЗАКС.Ру, что в конце апреля обратился к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой назначить координатора для ускорения создания парка в устье реки Смоленки.

Координатор должен будет регулярно встречаться с жителями Васильевского острова и депутатами местных советов. По мнению Чебыкина, им может стать член правительства или представитель комитета по благоустройству. В то, что в устье Смоленки возобновится строительство апарт-отелей, единоросс не верит.

- Мы приняли закон, и губернатор его подписал. Строить там ничего нельзя, потому что это зеленые насаждения общего пользования. Уверен, что никакого строительства там не будет, - заявил депутат.

Напомним, ранее оппозиционные депутаты ЗакСа Борис Вишневский («Яблоко») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия») рассказали о своей встрече с вице-губернатором Эдуардом Батановым. По словам Вишневского, чиновник сообщил, что у города недостаточно оснований для отмены аренды и разрешения на строительство зданий на месте, где василеостровцы хотят видеть парк.

«Подписанный Бегловым закон о ЗНОП, включивший территорию в список зеленых насаждений, с точки зрения Смольного основанием для расторжения договора аренды не является. Зачем Беглов подписывал такой закон – «без комментариев», - написал на своей странице в Facebook Алексей Ковалев.

Оба депутата подписались под обращением в прокуратуру, попросив внести представление о расторжении арендного договора по участкам в устье реки Смоленки.

Напомним, Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП, защищающие от застройки участки в устье Смоленки в марте 2019 года. Однако работы по благоустройству парка на этой территории до сих пор не начались, а инвестору, планировавшему вести здесь строительные работы город не подобрал альтернативные участки.



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