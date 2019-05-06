Вишневский и Ковалев попросят прокуратуру заняться парком на Смоленке

Петербургские парламентарии Борис Вишневский и Алексей Ковалев решили обратиться в прокуратуру после недолгой и крайне неплодотворной встречи с вице-губернатором по инвестициям Эдуардом Батановым, известил "яблочник" у себя в Telegram. Темой дискуссии была документация по парку на Смоленке.

Депутаты в очередной раз озвучили свою позицию: поскольку участок законодательно закреплен в ЗНОП, то согласно ст. 417 Гражданского кодекса исполнение обязательств города перед инвестором представляется нелегитимным, поэтому договор аренды должен быть расторгнут, а после - окончательно отменено разрешение на застройку территории.

"Батанов отказывается соглашаться с этой логикой, заявляя, что у них "недостаточно оснований" для отмены аренды и разрешения на строительство. По сути, это означает, что исполнительная власть встает на сторону инвестора. На вопрос о том, идут ли переговоры о замене участка, нам не ответили. Готовим обращение в прокуратуру, чтобы заставили их расторгнуть договор аренды", - уточнил Вишневский.

Ранее о результатах неплодотворной дискуссии с Батановым сообщили защитники Муринского парка.

Напомним, 18 марта врио губернатора Александр Беглов подписал законопроект, согласно которому парк на Смоленке вошел в перечень зеленых насаждений общего пользования. Случилось это вскоре после того, как активисты упрекнули Беглова в затягивании процедуры накануне суда по иску градозащитников к застройщикам.

В апреле стало известно о том, что управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении городского правительства из-за предоставления земельных участков в устье реки Смоленки под застройку.

ЗакС принял поправки в ЗНОП 27 февраля. Согласно им, от застроек теперь, кроме участков на Смоленке, защищены участок Митрофаньевского кладбища, скверы на улице Свободы, улице Профессора Попова и проспекте Обуховской обороны, несколько зеленых зон в Петергофе.

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