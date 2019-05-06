Суд Петербурга оштрафовал комсомольца за "мусорный подарок" "Единой России"

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал активиста местного отделения “Ленинского комсомола” (молодежное крыло КПРФ) Владислава Карлова на 20 тысяч рублей за апрельскую акцию в офисе "Единой России".

Заседание, где вновь рассматривалось дело Карлова, состоялось 6 мая. Как сообщил ЗАКС.Ру активист, решения судьи пришлось ждать пять часов.

Акцию в офисе петербургского отделения "Единой России" участники "Ленинского коммунистического союза молодежи" провели 8 апреля. Молодые люди принесли в штаб единороссов коробки с мусором, на которых было написано: "Денег нет, но вы держитесь", "За вашу работу" и "Подарки, которые вы заслужили". Так молодые люди выразили свой протест против "мусорной реформы".

Отметим, за свою акцию Владислав Карлов и Виктория Северина уже успели отсидеть по четыре дня в спецприемнике. Однако 12 апреля Горсуд их арест отменил и отправил дело на пересмотр. Дело Севериной Октябрьский районный суд вновь рассмотрит завтра, 7 мая.