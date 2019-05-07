Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:25

"Коммерсант": В катастрофе самолета "Аэрофлота" виноваты пилоты

фото ЗакС политика "Коммерсант": В катастрофе самолета "Аэрофлота" виноваты пилоты

Случившееся с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево - вина пилотов. К такому выводу пришли, помимо следователей, опрошенные "Коммерсантом" авиаэксперты.

Ошибочным было принятое командиром судна и его коллегой решение задавать траекторию полета, пролегающую через грозовой фронт. Вместе с тем, полагают эксперты, перед посадкой необходимо было выработать достаточный запас топлива. Заходя на посадку - даже в экстренном режиме - пилоты значительно превысили скорость и неправильно ориентировали самолет уже после приземления. На одном из опубликованных видео есть момент касания самолетом земли - после столкновения с полосой он несколько раз сильно подпрыгнул, в результате чего топливо попало на горячие двигатели и загорелось. Помимо прочего, садился борт в абсолютной "тишине" ввиду отсутствия связи с диспетчерами.

Пассажиры, сидевшие на задних местах, при посадке могли получить серьезные травмы, поэтому самостоятельно выбраться не смогли, в связи с чем шансы выжить у них были практически равны нулю, подводит итог "Коммерсант".

Вице-президент "Гражданских самолетов Сухого" Игорь Виноградов сообщил газете, что SSJ-100 испытывали на попадание молний - к пожарам этот природный фактор ни разу не приводил.

Ранее в Следственном комитете выдвинули предварительные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:05    
В России понизился уровень подготовки, мастерства пилотов, потому 90-95% всех авиакатастроф и происшествий происходит по вине лётчиков!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:27 Лимонов обвинил в трагедии "Суперджета" пассажиров

15:59 К зиме в Петербург приедут новые уборочные машины за 3 млрд рублей

15:33 Беглов выступил за смягчение параметров, позволяющих считаться "блокадником"   2

15:10 Активисты “Левого фронта” планируют пикеты в поддержку Пивоварова и Шуршева   5

14:59 Генпрокуратура: Проблема с мусорными протестами в Архангельске возникла, потому что с людьми не работали   2

14:26 По делу о поставке "грязной" нефти в Белоруссию задержаны 4 человека   1

14:17 Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай   1

14:03 "Юноши не дотянули": воспитанницы "Юнармии" Кронштадта примут участие у параде Победы

13:40 Сын главы КГА, депутат МО Гавань Григорьев отчитался о заработанных за год 4 млн рублей   1

13:15 Петербургскую комсомолку оштрафовали за мусор в офисе “Единой России”   2

13:10 По подозрению во взятке задержан эксперт петербургского Росреестра с посредниками

12:49 Сотрудники ККИ вышли на рейд против нелегальных торговцев   2

12:15 Депутат ЗакСа Назарова подарила молодежи агитконцерт на деньги налогоплательщиков   6

11:36 "Нужно время осознать и принять": власти России подумывают запретить одноразовый пластик   1

11:06 Пятигорские дети вышли на парад дошкольных войск   8

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.