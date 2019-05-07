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Новости

9:50

"Ведомости": Треть россиян испытывает удовлетворение от ареста чиновников

фото ЗакС политика "Ведомости": Треть россиян испытывает удовлетворение от ареста чиновников

Согласно апрельским социологическим изысканиям "Левада-центра", оказавшимся в распоряжении "Ведомостей", лишь треть российских граждан удовлетворяет заключение высокопоставленных чиновников в тюрьму. У 14% этот факт вызывает неприязнь, в то время как 40% в принципе индифферентны к арестам госслужащих.

Вместе с тем у подавляющего большинства респондентов отмечается снижение интереса к подобного рода событиям. Например, в феврале текущего года за делом сенатора Рауфа Арашукова и его отца "внимательно следили" 17 процентов опрошенных, однако в марте арест экс-главы открытого правительства Михаила Абызова привлек внимание лишь 9% респондентов. Только четверть из них уверены, что эти мероприятия - проявление борьбы с коррупцией. Большинство полагают, что эти события - не более чем "подковерные игры" и борьба за распределение власти либо отвлечение от реальных проблем в экономическом секторе.

"Следит за ними [арестами] в основном или околополитическая публика, или пожилое провинциальное население, которое как раз воспринимает это как реальную борьбу с коррупцией, - высказывает свою точку зрения социолог Лев Гудков. - Массовое сознание задето ощущением несправедливости, потому каждый арест воспринимается с чувством мстительного удовлетворения".

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16:26    
Интерес появится, когда коррупционерам начнут правую кисть отрубать...

11:08    
Пока не начнут расстреливать коррупционеров, толку в борьбе с коррупцией чиновников не будет!

Страница 1-ая (всего: 1)
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