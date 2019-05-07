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Новости

13:15

Петербургскую комсомолку оштрафовали за мусор в офисе “Единой России”

фото ЗакС политика Петербургскую комсомолку оштрафовали за мусор в офисе “Единой России”

Во вторник, 7 мая, Октябрьский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 20 тысяч рублей 18-летней активистке “Ленинского коммунистического союза молодежи” Виктории Севериной за акцию с “мусорными подарками” для “Единой России”. Судья Екатерина Ковалева установила, что комсомолка организовала и провела несанкционированный пикет (ч.2 ст.20.2 КоАП) в офисе партии власти на Конногвардейском бульваре.

Сама активистка в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру назвала обвинение в ее адрес “выдуманным”. Судье она заявила, что в ее действиях отсутствовал состав правонарушения.

В ходе заседания суду представили вещественное доказательство - картонную коробку с надписью "За вашу работу" и приклеенной листовкой, в тексте которой комсомольцы выражали недовольство политикой партии власти, в частности “мусорной реформой”.

8 апреля четыре участника ЛКСМ, записавшись на прием к депутату ЗакСа Михаилу Барышникову, принесли в общественную приемную “Единой России” коробки с мусором. Встретившим их сотрудникам приемной комсомольцы сказали, что это подарки. Единороссы вызвали полицейских, которые задержали гостей партии власти. Позже активисты объяснили, что выражали свой протест против повышения тарифов на вывоз мусора. 

Суд первой инстанции усмотрел в действиях активистов нарушение правил проведение массовых мероприятий. Одному из них назначили 40 часов обязательных работ. Двоих арестовали, в том числе Северину, которую отправили в спецприемник на 10 суток. Активистам вменили участие в несанкционированном шествии на троллейбусе и пешком от троллейбусной остановки до офиса “Единой России”.

Горсуд 12 апреля отменил эти решения и направил дела молодых коммунистов на пересмотр.

Накануне Октябрьский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей другого участника акции Владислава Карлова.



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16:35    
Как в Архангельскую область  по распоряжению  единороссов привозят   мусор большегрузами -это нормально, никого не штрафуют!!! А как только  принесли в общественную приемную “Единой России” только коробки с мусором -сразу штраф!!!

14:19    
Да, дешевле было бы отсидеть неделю - и герой, и бесплатно

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