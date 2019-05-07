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7 мая, 18:48

"Ловца покемонов" Соколовского освободили от уголовной ответственности

фото ЗакС политика "Ловца покемонов" Соколовского освободили от уголовной ответственности

Видеоблогер Руслан Соколовский, получивший скандальную известность после игры на территории храма в Pokemon Go, избавился от уголовного преследования за свою выходку, сообщил в Facebook адвокат Виталий Черкасов. Решение огласили в стенах Куйбышевского районного суда Петербурга.

"Прокурор и представитель ФСИН поддержали наше ходатайство об освобождении Руслана Соколовского от наказания за экстремизм - в силу устранения преступности впервые совершенного деяния, предусмотренного ст. 282 УК", - сигнализировал юрист.

Статья 282 была частично декриминализована в 2018 году.

"Соколовский освобожден от наказания по ч.1 ст.282 УК РФ (9 эпизодов), признан виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.148 УК РФ (7 эпизодов) и ст.138.1 УК РФ за которые назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев", - говорится в информации, поступившей от Объединенной пресс-службы судов.

Соколовского, учитывая пережитые им меры пресечения в течение трех последних лет, признали "отбывшим наказание".

Блогер, арестованный осенью 2016 года и получивший 3,5 года наказания, отбывал условный срок. Суть претензий к нему со стороны государства заключалась в том, что своим вызывающим и издевательским поведением в екатеринбургском храме и комментированием онлайн своих действий Соколовский оскорбил чувства верующих.

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