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7 мая, 19:59

Смольный подтвердил свое расставание с идеей об океанариуме в парке Интернационалистов

фото ЗакС политика Смольный подтвердил свое расставание с идеей об океанариуме в парке Интернационалистов

Администрация Петербурга опубликовала нормативный документ, в котором признается потерявшим силу ее же постановление 2017 года о выделении куска парка Интернационалистов для строительства океанариума. Под текстом новейшего акта, обнародонного 7 мая, стоит подпись врио губернатора Александра Беглова.

О том, что строительству не суждено состояться, стало известно еще в ноябре прошлого года, когда комитет по инвестициям договорился с подрядчиком, фирмой "Оптима", о переносе локации для будущего культурно-развлекательного учреждения в составе торгового центра.

Активные граждане упорно протестовали против перспективы застройки в течение всего прошлого года. 24 мая 2018 года на митинг в защиту парка вышли порядка 1000 горожан. По мнению депутата Максима Резника, то, что власть пошла людям навстречу, явилось прямым следствием митингов во Фрунзенском районе.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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