У Казанского собора прошел пикет против Беглова

Вечером во вторник, 7 мая, на Невском проспекте единственный представитель арт-группы “Свободная Русь” Вадим Казак провел одиночный пикет против врио губернатора Петербурга Александра Беглова и задержаний 1 мая.

Акция прошла неподалеку от Казанского собора. Полиция следила за пикетом, но не препятствовала его проведению.

По словам Казака, это его политический дебют. Ранее арт-группа, в которой, как отметил активист, состоит он сам и два его помощника, никаких акций не устраивала.

- Этой весной что-то ёкнуло и вот, - объяснил Казак начало своей политической активности.

Казак держал в руках плакаты, скрепленные в виде книжки и громким голосом призывал прохожих возрождать земства, то есть управление страной снизу, ругался на сенатора Андрея Клишаса и неоднократно повторял лозунг "За любого кроме Беглова".

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру основатель новой арт-группы заявил, что его цель - не дать Александру Беглову стать губернатором Петербурга.

Активист заявил, что пригласил на свою акцию представителей Либертарианской партии и петербургского штаба Навального, но поддержать его со своим плакатом пришли только участники “бессрочного протеста”.

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