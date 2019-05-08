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Новости

15:22

Шульман объяснила причины полицейской жестокости в Петербурге

фото ЗакС политика Шульман объяснила причины полицейской жестокости в Петербурге

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, впечатленная разгоном первомайского шествия в Петербурге, призналась, что в силу большого опыта наблюдения за протестами испытывает не возмущение, а удивление. Между тем, основная масса граждан, говорит она, относится к произошедшему ровно противоположным образом. Свое удивление женщина сопроводила мыслью о том, что петербуржцы увидели что-то качественно новое. По ее наблюдениям, последние несколько лет власть предпочитала не бить людей "под камеры", применяя более хитрые методы для их нейтрализации. С другой стороны, политолог придерживается того мнения, что в целом Петербург славен суровостью своих правоохранителей. Тому она находит несколько объяснений.

Все-таки это столичный город с областной судьбой, при всем при том это региональный уровень, и всех, кого можно забрать в секретари Совета безопасности, уже оттуда забрали, не в обиду никому будет сказано.

Во-вторых, петербургские полицейские, как ей представляется, привыкли считать себя неким "привилигерованным сословием". Наконец, упомянула она и о ближайших выборах, отдельно оговорив то, что не верит, будто бы врио губернатора Александр Беглов лично отдавал приказ применять силу на шествии.

"Если люди боялись получить плохие кадры, то они получили вдвое более плохие кадры, чем они могли бы получить, чем они бы оставили этих протестующих в покое", - пришла к оригинальной мысли Шульман.

В самом центре города, напомним, задержали 69 активистов. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов осудил действия МВД и Росгвардии, призвав провести общественное расследование содеянного.



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15:58    
15:33 - русский фашист - "патриот-путинец" - опора путинского режима... вот такие и состоят у власти на побегушках, готовые ломать черепа, критикам путинской автократии - гопота, фашисты, "казаки", они же и идут в полицию - "защищать родину"... какие еще "объяснения" нужны этому дикарю? некрасов уже всё "объяснил" - «Люди холопского звания — сущие псы иногда; чем тяжелей наказание — тем им милей господа»...

15:53    
15:44. Я совершенно не антисемит! В России(Питере) живут сотни тысяч прекрасных евреев-патриотов России, но отношение к ним, мнение о них формирует десяток гнусных жидов-русофобов, условно шендеровичей...То же самое было в царской России, когда из-за кучки последователей "Протоколов сионских мудрецов", вводилась черта оседлости, устраивались погромы и тд. Ведь евреи-серьёзные люди, серьёзная диаспора, а не может привести в чувство своих соплеменников-русофобов, которые своей подрывной работой против Рф настраивают общество против всего еврейского народа России!

15:47    
15:33 Судя по откровенно нацистским комментам, проживаешь ты где-то за рубежом.

15:44    
15:33 Осталось! Выбирай: Песков, Соловьев, Шейнин, Марков, Симоньян, Скабеева.

15:33    
Ну, кто нам объяснит кроме русофобки-жидярки Шульман? Русских в России не осталось, что ли, как хохлов на Украине???

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