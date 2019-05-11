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Новости

14:59

После 10 суток ареста Пивоваров и Шуршев вышли на свободу

фото ЗакС политика После 10 суток ареста Пивоваров и Шуршев вышли на свободу

Петербургские политики Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, представляющие демократический фланг оппозиции и арестованные за участие в согласованном первомайском шествии на 10 суток каждый, покинули стены спецприемника. Об этом в своем Twitter сигнализировал координатор "Объединенных демократов" Пивоваров.

"Когда мы будем в Смольном, обещаю не быть трусливым, как нынешняя администрация. Согласовывать и, конечно, не разгонять акции против себя", - анонсировал политик.

По его словам, находясь под административным арестом, ему удалось отдохнуть, прочесть много книг и улучшить свою физическую форму.

Пивоварова и Шуршева задержали уже "под занавес" пермомайского шествия, причем на последнего человек в шлеме и форме набросился с особой жестокостью, применив прием удушения и повалив Шуршева на землю.

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Всего на акции задержали 69 ее участников. Городской омбудсмен Александр Шишлов неоднократно осудил действия правоохранителей и поддержал идею общественного расследования того насилия, которое ознаменовало собой Первомай. Подробнее о случившемся читайте в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:02    
Козлы с чистой совестью вышли на свободу! Хотя надо было их и подольше подержать на нарах!

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