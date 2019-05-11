После 10 суток ареста Пивоваров и Шуршев вышли на свободу

Петербургские политики Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, представляющие демократический фланг оппозиции и арестованные за участие в согласованном первомайском шествии на 10 суток каждый, покинули стены спецприемника. Об этом в своем Twitter сигнализировал координатор "Объединенных демократов" Пивоваров.

"Когда мы будем в Смольном, обещаю не быть трусливым, как нынешняя администрация. Согласовывать и, конечно, не разгонять акции против себя", - анонсировал политик.

По его словам, находясь под административным арестом, ему удалось отдохнуть, прочесть много книг и улучшить свою физическую форму.

Пивоварова и Шуршева задержали уже "под занавес" пермомайского шествия, причем на последнего человек в шлеме и форме набросился с особой жестокостью, применив прием удушения и повалив Шуршева на землю.

Всего на акции задержали 69 ее участников. Городской омбудсмен Александр Шишлов неоднократно осудил действия правоохранителей и поддержал идею общественного расследования того насилия, которое ознаменовало собой Первомай. Подробнее о случившемся читайте в материале ЗАКС.Ру.

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