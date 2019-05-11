На "Беговой" заметили новую протечку

Внимательные пользователи петербургского метрополитена обратили внимание на то, что в вестибюле станции "Беговая", открытой к чемпионату мира по футболу всего год назад, появилась очередная течь. Протечки начали давать о себе знать с августа 2018 года. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Аварийный Петербург".

Как и строительство нового стадиона на Крестовском острове, возведение новых станций "Беговая" и "Новокрестовская" сопровождалось регулярными скандалами. Мало того, что сроки их открытия постоянно откладывались, так еще и Контрольно-Счетная палата установила, что за строительство было переплачено не менее 233 млн рублей.

Весной 2019 года представители петербургского штаба Алексея Навального проинспектировали "многострадальную" станцию и пришли в ужас, опасаясь, что ввиду своего прискорбного технического состояния она в любой момент может обрушиться. В ответ глава подземки Владимир Гарюгин заверил: протечки на "Беговой" опасности не представляют.

Фотография: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

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