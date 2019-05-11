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Новости

11 мая, 15:58

На "Беговой" заметили новую протечку

фото ЗакС политика На "Беговой" заметили новую протечку

Внимательные пользователи петербургского метрополитена обратили внимание на то, что в вестибюле станции "Беговая", открытой к чемпионату мира по футболу всего год назад, появилась очередная течь. Протечки начали давать о себе знать с августа 2018 года. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Аварийный Петербург".

Как и строительство нового стадиона на Крестовском острове, возведение новых станций "Беговая" и "Новокрестовская" сопровождалось регулярными скандалами. Мало того, что сроки их открытия постоянно откладывались, так еще и Контрольно-Счетная палата установила, что за строительство было переплачено не менее 233 млн рублей.

Весной 2019 года представители петербургского штаба Алексея Навального проинспектировали "многострадальную" станцию и пришли в ужас, опасаясь, что ввиду своего прискорбного технического состояния она в любой момент может обрушиться. В ответ глава подземки Владимир Гарюгин заверил: протечки на "Беговой" опасности не представляют.

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Фотография: Telegram-канал "Аварийный Петербург"



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0:13    
А Брехлова с лопатой не заметили? Он теперь самолично дырки затыкает и протечки ликвидирует.
Руководить - не его конёк.

11 мая, 20:48    
НА его бабло строили БЕГЛОВУЮ

11 мая, 17:53    
Когда строили Беговую, почти никто не знал фамилию Беглов. Так что было бы лучше родителям автора 16-13 сделать аборт, а не плодить имбецилов.

11 мая, 16:13    
на БЕГЛОВОЙ

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