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Новости

14 мая, 20:56

Альбац: Бившие 1 мая людей в Петербурге ребятки должны были бы присесть

фото ЗакС политика Альбац: Бившие 1 мая людей в Петербурге ребятки должны были бы присесть

Рассуждая об общем, с ее точки зрения, творящемся в России полицейском беззаконии, главный редактор политического издания The New Times Евгения Альбац в качестве самого наглядного примера полицейского "беспредела" последнего времени привела разгон петербургского первомайского шествия.

"За то, как избивали людей на улицах Санкт-Петербурга, эти все ребятки должны бы были сесть как за хулиганство - ни за что брали людей и били. Но они не сядут ровно потому, что они инструменты власти. Авторитарная власть считает, что она имеет право бить людей ни за что", - представила свою версию произошедшего публицист в эфире "Эха Москвы".

По ее логике, власть больше всего боится самоорганизации людей в части насилия и играет "на опережение" не всегда симпатичными способами.

В ходе первомайского шествия на Лиговском и Невском проспектах, напомним, с демонстративной жестокостью полицейские и росгвардейцы задержали 69 активистов. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов осудил действия правоохранителей, призвав провести общественное расследование содеянного и дать ему взвешенную оценку.

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15 мая, 10:19    
3:14, Если хозяева платят Вам за такую халтурную работу - деньги выбрасывают на ветер. Ни фантазии, ни креатива, детсадовские обзывательства и ничего более.

15 мая, 9:56    
Похоже, на Пряжке день открытых дверей. Комментаторы коллективно сбежали.

15 мая, 3:14    
Полиция-браво за разгон этих прозападных мразей, ведущих подрывную работу на уничтожение России в угоду США!

15 мая, 3:12    
Полиция-браво за разгон этих прозападных мразей, ведущих подрывную работу на уничтожение России в угоду США!

14 мая, 22:16    
Полицаям наверняка допинг дают, уж больно агрессивные и остекленевшие. Особенно "бросок с захватом".
Бить безоружных людей дубинками - это совсем совесть потерять. Таким способом отмороженные подонки электорату "уважение к власти" заколачивают.

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