Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15 мая, 12:01

Беглов считает, что зарплата рабочего должна быть около 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Беглов считает, что зарплата рабочего должна быть около 100 тысяч рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что средняя зарплата работника высокотехнологичного производства должна составлять 100 тысяч рублей. 

- Мы заинтересованы в создании высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, - сообщил Беглов, отвечая на вопрос лидера петербургского отделения КПРФ Ольги Ходуновой.

После губернаторского отчета Беглова в Законодательном собрании Ходунова обратила внимание на то, что врио много говорил о соцподдержке, но ни слова не сказал о промышленности.

Беглов ответил, что это важная тема и он мог бы рассуждать о ней еще полтора часа.

Доклад Беглова перед петербургскими депутатами всех уровней и членами правительства занял около 40 минут. Сейчас фракции перешли к вопросам, подготовленным для врио.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
15 мая, 21:32«Мы услышали предвыборную программу»: Беглов отчитался в ЗакСе о будущих успехах
15 мая, 19:06Обвинявшийся в мошенничестве Булатов написал донос на депутата Резника
15 мая, 17:26ЗакС потратил 5 млн рублей на фотоальбомы о Мариинском дворце
15 мая, 13:36Алексей Макаров войдет в экспертный совет Особой экономической зоны Петербурга
15 мая, 13:30Для петербургских инвалидов создадут временные рабочие места
15 мая, 12:10Беглов: Станции Красносельско-Калининской линии введут в 2022 году
15 мая, 11:30Беглов пообещал депутатам закупить более 470 единиц снегоуборочной техники
15 мая, 10:40Эсерам не удалось усовершенствовать закон Петербурга о муниципальных выборах
15 мая, 10:23ЗакС одобрил увеличение избирательных фондов кандидатов в мундепы
15 мая, 10:15Несмотря на ухудшение здоровья, депутат Резник пришел на заседание ЗакСа
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
15:54 ФБК выпустил расследование, посвященное "заказчику" нового храма в Екатеринбурге

15:25 Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

15:09 Цакунов: Не в моем характере применять насилие

14:52 Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР   1

14:33 Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

14:25 Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

14:08 Глава арктического комитета отчитался о 2,6 млн рублей дохода

13:58 Суд продолжит рассмотрение иска КРТИ к экс-директору ГЦУП Бакулину 4 июля

13:57 На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов   4

13:36 Глава Хакасии выиграл суд по иску к пресс-секретарю "Роснефти", который нарёк его "дебилом"   1

13:34 Муниципал: Московский район: тихие округа «Единой России»

13:23 Главу и замглавы петербургского Росимущества задержали по подозрению в мошенничестве   1

13:10 Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан   3

12:59 Жители Коми и ненцы больше всех в СЗФО довольны уровнем межнациональных отношений

12:36 Правительство выделит дополнительные 285 млн рублей на подготовку Петербурга к Евро-2020

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.