Уволена судья, смягчившая меру пресечения фигуранткам "Нового величия"

Уволена судья столичного Дорогомиловского райсуда Ирина Деваева, отправившая в августе 2018 года двух фигуранток дела "Нового величия" Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест, гласит информация на сайте квалификационной коллегии судей Москвы.

Знакомые с ситуацией источники Znak.com уверяют, что заявление было написано Деваевой под давлением коллег - председателя этого же суда Ольги Быковской и председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой.

Между тем, продолжают информаторы издания, формальным поводом для увольнения послужил не процесс по делу "Нового величия", а обнаженная фотография Деваевой, каким-то образом, не будучи нигде опубликованной, попавшая в распоряжение Быковской и Егоровой. Хотя обе судьи все же были недовольны тем, что решение о переводе девушек под домашний арест Деваева принимала сама.

"Когда рассматривался вопрос об увольнении Деваевой, то Егорова кричала, что не допустит такого разврата среди судей", - уведомил собеседник Znak.com.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Ранее 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик содержали в СИЗО, где у них начались проблемы со здоровьем, однако после общественного резонанса девушек перевели под домашний арест.

Недавно адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова известила, что другой фигурант дела Павел Ребровский, на днях получивший 2,5 года колонии, может оговаривать девушку в рамках сделки со следствием.