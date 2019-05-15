Алексей Макаров войдет в экспертный совет Особой экономической зоны Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 мая делегировало депутата Алексея Макарова из “Единой России” в экспертный совет Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Новоорловская", которая находится на севере Петербурга.

По словам Макарова, с просьбой назначить делегата в ЗакС обратился председатель комитета по промышленной политике Петербурга Юрий Калабин.

Депутат в свою очередь предложил направить в экспертный совет себя. Парламентское большинство эту идею поддержало.

Сергей Еремеев

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