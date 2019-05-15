На суде по иску директора «Воин-В» к Резнику подняли вопрос о лингвистической экспертизе

В Василеостровском районном суде 15 мая прошло заседание по иску о защите чести и достоинства директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику. Глава строительной организации заявил, что депутат оскорбил его на своем сайте.

Адвокат Глущенко Кирилл Карамышев представил на заседании лингвистическую экспертизу. По его словам, он пошел на этот «беспрецедентный» шаг из-за заявления депутата о том, что его слова в отношении Глущенко – это мнение, а не факт. Если это так, то невозможно установить оскорбительны были слова или нет. Карамышев сообщил, что заказал экспертизу у лингвиста Анатолия Баранова. Специалист указал, что обсуждаемые на суде высказывания представлены «в форме утверждения», а также несут негативные сведения или являются бранными.

- Согласно выводам, в материалах дела имеются в форме утверждения два фрагмента. Негативные сведения о том, что Глущенко является «мерзавцем» и «лжецом» сообщаются в форме утверждения в части квалификации Глущенко как «лжеца». А также негативные сведения о том, что из-за него, Глушенко, в тюрьме сидит невинный человек передаются во фрагменте в форме явного утверждения, - зачитал адвокат результаты экспертизы.

Он добавил, что «невинный человек» - это бывший депутат Вячеслав Нотяг. Его уже осудили, а значит он виновен, заявил Карамышев.

Судья Светлана Русанова приобщила к делу представленную адвокатом экспертизу. Однако документ не может являться доказательством. Поэтому обе стороны ходатайствовали о проведении судебной лингвистической экспертизы. Этот запрос обсудят на следующем заседании 5 июня.

После заседания Карамышев уточнил, что судебная экспертиза будет иметь больший вес. Специалист, который ее проведет, будет нести уголовную ответственность в отличие от экспертов, заключения которых получены по инициативе одной из сторон дела. Также адвокат директора «Воин-В» сообщил, что он и сторона ответчика поставили разные вопросы к лингвистической экспертизе.

- Окончательный круг вопросов определяет суд. И поэтому в следующем судебном заседании, надеюсь, будет определен тот круг вопросов и, соответственно, будет назначена лингвистическая экспертиза, - добавил Карамышев.

Напомним, Глущенко требует с Резника компенсацию в 1 млн рублей. Также директор строительной компании хочет, чтобы три СМИ удалили материалы по заявлению депутата. Это «Пятый канал», «Мой район» и «Медиа С-Пб». Они были представлены в деле как третьи лица, но на заседании 15 мая суд перевел их в соответчики по делу.

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