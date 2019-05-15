Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15 мая, 15:57

Екатеринбургский суд арестовал двоих противников строительства храма в сквере

фото ЗакС политика Екатеринбургский суд арестовал двоих противников строительства храма в сквере

Суд в Екатеринбурге арестовал двоих участников протеста против строительства храма на месте сквера на семь и пять суток, передает «МБХ медиа».

Семь суток в спецприемнике проведет Леонид Яковлев, Сергей Тимофеев – пять. На них составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Яковлев заявил, что признал себя виновным в нецензурной брани под давлением полиции: по его словам, полицейские ввели его в заблуждение, сказав, что если признает вину, то на месте получит штраф в 500 рублей и будет немедленно отпущен.

Сейчас в суде рассматриваются еще не менее девяти административных дел задержанных накануне. На лидеров протеста составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). 14 мая в сквере задержали 28 человек.

В сквере у Театра драмы власти хотят построить храм к 2023 году, против чего протестуют местные жители. Накануне появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:27    
Поражает  историческая необучаемость попов. Наглость, лживость, алчность,  бесцеремонное вездесуйство, слияние власти и церкви  довели до трагедий с попами и храмами после Революции. Храмы сначала громили не большевики, их не было в деревнях, попов распинали на воротах простые "верующие православные". Как можно так накалять отношения ? Где смирение ? Или оно только для простолюдинов, а к поповскому сословию не имеет отношения ?  Благоволение власти - дело очень переменчивое, сегодня чрезмерно велико, а завтра...? Или девать попов некуда ? Так на стройках много вакансий, да и таджикских дворников пора заменять.

15 мая, 17:01    
"если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною."
(Мф. 19:21)

15 мая, 16:39   Игорь  
…… по православному канону.
                                     С. Ш.
В Ё-бурге серьезная проблема:
Выросло число Его адептов,
И не нищеброды, а богема!
А у власти местной нет рецептов!
В городе и так хватает храмов.
Центр Его – один на всю Россию!
А должна быть целая программа.
Как-то это братцы не красиво!
Опросить свидетелей Его бы,
Да построить тут, хотя бы пару.
Сразу станет тут поменьше злобы.
Денег лишь занять бы где, на шару?
У Чубайса много их тем, паче.
Можно, кстати, взять их у Сбербанка.
Если вдруг они поросят сдачи
Долбануть, для верности, из танка!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
15:54 ФБК выпустил расследование, посвященное "заказчику" нового храма в Екатеринбурге

15:25 Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

15:09 Цакунов: Не в моем характере применять насилие

14:52 Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР   1

14:33 Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

14:25 Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

14:08 Глава арктического комитета отчитался о 2,6 млн рублей дохода

13:58 Суд продолжит рассмотрение иска КРТИ к экс-директору ГЦУП Бакулину 4 июля

13:57 На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов   4

13:36 Глава Хакасии выиграл суд по иску к пресс-секретарю "Роснефти", который нарёк его "дебилом"   1

13:34 Муниципал: Московский район: тихие округа «Единой России»

13:23 Главу и замглавы петербургского Росимущества задержали по подозрению в мошенничестве   1

13:10 Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан   3

12:59 Жители Коми и ненцы больше всех в СЗФО довольны уровнем межнациональных отношений

12:36 Правительство выделит дополнительные 285 млн рублей на подготовку Петербурга к Евро-2020

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.