Горизбирком готовит плакаты к губернаторским выборам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия заказала изготовление плакатов с информацией о выборах губернатора, которые пройдут 8 сентября 2018 года. На это избирком готов потратить 391 тысячу рублей.

Горизбиркому требуются плакаты трех форматов: 115 штук размером 1,2 х 1,8 м, 117 штук - 1,4 х 3,0 м и 215 плакатов для билбордов 3,0 х 6,0 м. Все они должны быть доставлены до 1 июня 2019 года.

Больше всего предвыборных плакатов Горизбирком разместит на конструкциях наружной рекламы компании Russ Outdoor - им подрядчики должны будут доставить 221 плакат. Компания ЗАО "Постер" развесит 94 плаката с информацией о голосовании за губернатора. Также размещением займутся "Реклама Центр", "Вестдиа медиа", "Руан" и "Билбордпост".

Кроме того, комиссия закупает ноутбуки (по 68 тысяч рублей каждый), жесткие диски (76 тысяч рублей) и мультимедийное оборудование (20 тысяч рублей). Запасается Горизбирком и расходными материалами для копировально-множительной техники на сумму в 561 тысячу рублей.