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15 мая, 20:01

СПЧ попросил Смольный и МВД объяснить разгон первомайского шествия в Петербурге

фото ЗакС политика СПЧ попросил Смольный и МВД объяснить разгон первомайского шествия в Петербурге

Совет при президенте по правам человека направил в Смольный и еще несколько ведомств запросы, в которых просит объяснить разгон шествия колонны оппозиционных сил 1 мая на Невском проспекте, передает «Росбалт».

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что запросы отправлены в Смольный, МВД, Росгвардию и прокуратуру. Как только будет получен ответ, члены совета начнут готовить доклад, отметил Федотов.

На шествии 1 мая полиция не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 марта, заявил, что лозунги якобы были оскорбительными. Какие именно лозунги он счел таковыми – «Питер без Беглова», «Мы против Беглова и "Единой России"» или другие – не уточняется. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

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11:43    
Никто тебе ничего не должен, "Саша". "Пятая колонна" - это фашисты, вроде тебя, только пробравшиеся во власть и обслуживающие интересы правящей олигархии. Теперь вы уже думаете, что вошли в силу и потихоньку вылезаете из-под овечьей шкуры "сторонников Путина". Готовите террористическую диктатуру? Ну-ну...

10:19   Саша  
Все должны хорошо усвоить, что единственная цель современной прозападной "пятой колонны" - РАЗВАЛ и УНИЧТОЖЕНИЕ России в интересах гомосечной Европы и США! Точно такая же цель была у прозападников-антисоветчиков, которой они добились в 1991 году...Всё остальное для них ПРИКРЫТИЕ(!!!!!!) и полная ерунда, включая мифическую борьбу за права, свободы, борьбу с олигархами и тд. итп. Это их коренным образом отличает от левой антизападной оппозиции, которая хочет сохранения ВЕЛИКОЙ России, РУССКОГО МИРА, но под другим условно соусом, чем у буржуазной власти Путина!!!

9:30    
8:17, Как прозападный экстремист, желающий ослабить страну, раболепствуя перед олигархами, вали первым.

8:17    
Всех прозападных экстремистов Питера, а их не так много, надо посадить в чан с фекалиями, и когда они будут выныривать из говна-рубить головы, чтобы другим неповадно было вести подрывную работу против России в угоду мерзкому Западу!

7:18    
Хороший был разгон прозападных врагов России! Только в будущем полиции надо действовать жёстче! Петербуржцы будут только "за", да и готовых помочь полиции полно!

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