На что оскорбился "человек"-Беглов на Первомае

Отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, готов ли он извиниться перед демонстрантами, оказавшимися в автозаках во время мирного первомайского шествия, временный губернатор Александр Беглов заявил, что никаких бед не произошло бы, если бы представители оппозиции не дискредитировали власть оскорбительными плакатами.

Вопрос парламентарий задал в рамках выступления Беглова с ежегодным отчетом о работе городского правительства в стенах Мариинского дворца.

- 1 мая несколько политических партий и объединений решили выстроить отдельную колонну. Мы сказали: „Пожалуйста“. Дали сопровождение, разрешение на проведение митинга на площади Ленина, шествие по Невскому и Литейному, - начал временный губернатор.

Власти города, продолжил он, уважили стремление оппозиционеров пройтись по главной магистрали города, однако "демонстранты взаимностью не ответили" и развернули во время шествия критикующие его, Беглова, и действующую власть баннеры.

- Я не понимаю, какие лозунги могут быть, если они оскорбляют человека. Кто дал право кому-либо оскорблять любого человека независимо от его должности и положения? Это неправильно. Это не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петебургски, - негодовал врио губернатора.

Позднее на брифинге вторил Беглову и глава петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров, подчеркнувший, что тяжелее всего на демонстрации было полицейским.

ЗАКС.Ру собрал подборку обидных, по мнению врио, баннеров, пропущенных в колонну демоппозиции и позднее "человеком"-Бегловым забракованных.

Фото: "Объединенные демократы"

По итогам мирного шествия в городе на Неве в отделы полиции были доставлены 69 человек - некоторые с применением грубой силы. Подробнее о случившемся читайте в материале ЗАКС.Ру.

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