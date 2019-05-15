Макаров о разгоне Первомая: Тяжелее всего - сотрудникам полиции

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал массовые задержания представителей демократической оппозиции во время шествия 1 мая.

- Тяжелее всего в этой ситуации сотрудникам правоохранительных органов. Они должны выполнить закон, когда захлестывают эмоции, - заявил Макаров на брифинге 15 мая.

Он отметил, что полицейские - обычные люди, “соседи и друзья” петербуржцев.

Макаров также добавил, что ему не понравился лозунг “ЕдРо в ведро”, который несли демонстранты, но он привык к критике и поэтому не оскорбился.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов посоветовал всем сторонам конфликта учиться толерантности и демократии, отметив при этом, что никто не имеет права использовать оскорбительные лозунги.

Депутат “Яблока” Борис Вишневский спросил у временного губернатора, не хочет ли он извиниться перед пострадавшими 1 мая демонстрантами. На этот вопрос Беглов не ответил.

Напомним, 1 мая было задержано более 60 участников демократического шествия за честные выборы. Несколько задержанных позже увезли в больницы. Активистка Наталья Баринова сообщила, что ей при задержании полицейские сломали плечо.

Подробнее о событии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев

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