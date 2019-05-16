Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:34

Анохин хочет законодательно запретить депутатам летать в командировки бизнес-классом

фото ЗакС политика Анохин хочет законодательно запретить депутатам летать в командировки бизнес-классом

Депутат «Единой России» Андрей Анохин внес в петербургское Законодательное собрание законопроект, запрещающий его коллегам отправляться в служебные командировки на самолетах по тарифам первого и бизнес-классов.

Единоросс предлагает оставить возможность путешествовать по билетам любой дороговизны только спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову В пояснительной записке говорится, что председатель парламента представляет законодательный орган, «что налагает на бюджет Санкт-Петербурга определенные обязательства по поддержанию соответствующего престижа государственной власти субъекта Российской Федерации». 

«Всем прочим депутатам Законодательного собрания предлагается установить тот уровень комфорта в служебных командировках, который доступен рядовым жителям Санкт-Петербурга, за счет которых формируется городской бюджет», - написал Анохин в пояснительной записке.

Таким образом депутат планирует сэкономить бюджетные деньги, выделяемые на командировки его коллег.

От дополнительных комментариев Анохин отказался, пояснив, что даст их, когда начнется обсуждение его инициативы.

Напомним, на пленарном заседании ЗакСа 24 апреля Анохин упрекал лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского в том, что тот летал в командировку бизнес-классом.

- Борис Лазаревич, лицемерие, ложь и двойные стандарты – это летать бизнес-классом за деньги петербуржцев и здесь еще как-то пытаться критиковать инициативы временно исполняющего обязанности губернатора, - обратился он к «яблочнику».

Во второй половине апреля Вишневский  посетил Израиль в составе делегации Законодательного собрания под руководством Вячеслава Макарова. Также в состав делегации вошли депутаты «Единой России» Денис Четырбок и Юрий Гладунов, член фракции Партия роста Максим Резник, представители аппарата ЗакСа и духовенства.

Отметим, что в мае 2013 году Анохин рассказывал ЗАКС.Ру, что летал «на хороших местах» в Германию в одной делегации с губернатором Георгием Полтавченко



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:35    
Хочешь летать бизнес-классом-доплачивай из своего кармана.

20:02    
Все правильно. Надо сокращать расходы на власть.

19:56    
Всё потому, что Анохина коллеги-депутаты из Единой России не берут в служебные командировки. Боятся, что он скажет какую-нибудь глупость, а им придётся потом краснеть за всю страну.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
20:54 Ройзман: Ничего нельзя строить в существующих скверах и парках   1

20:21 В Петербурге прошел пикет против сноса Института бумажной промышленности

19:58 Невзоров восхитился протестами екатеринбуржцев против строительства церкви   1

19:36 Доход главы комитета по предпринимательству Качаева составил 3 млн рублей   1

19:34 Анохин хочет законодательно запретить депутатам летать в командировки бизнес-классом   3

19:27 Экологи обеспокоены тем, что в Янино завалили мусором магистральный газопровод

18:58 В России создадут "Дом народов"

18:25 В 2020 году Петрозаводск будет носить титул "библиотечной столицы"

18:20 "Вы убьете себя": правозащитники призвали Шестуна прекратить голодовку

18:15 Глава Красносельского района не опубликовал данные о своих доходах

17:59 Госдума поддержала "смягчающие" поправки Турчака к законодательству об МСУ

17:53 Чиновники застали врасплох нелегалов, сгружавших в Красногвардейском районе мусор

17:42 Екатеринбургская мэрия готова опросить граждан относительно нового храма   1

17:20 Полицейский наведался к Врански домой и расспросил его семью о готовящихся акциях протеста

16:52 УФАС не смутили жалобы на аукцион "Пассажиравтотранса"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.