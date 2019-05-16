Анохин хочет законодательно запретить депутатам летать в командировки бизнес-классом

Депутат «Единой России» Андрей Анохин внес в петербургское Законодательное собрание законопроект, запрещающий его коллегам отправляться в служебные командировки на самолетах по тарифам первого и бизнес-классов.

Единоросс предлагает оставить возможность путешествовать по билетам любой дороговизны только спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову В пояснительной записке говорится, что председатель парламента представляет законодательный орган, «что налагает на бюджет Санкт-Петербурга определенные обязательства по поддержанию соответствующего престижа государственной власти субъекта Российской Федерации».

«Всем прочим депутатам Законодательного собрания предлагается установить тот уровень комфорта в служебных командировках, который доступен рядовым жителям Санкт-Петербурга, за счет которых формируется городской бюджет», - написал Анохин в пояснительной записке.

Таким образом депутат планирует сэкономить бюджетные деньги, выделяемые на командировки его коллег.

От дополнительных комментариев Анохин отказался, пояснив, что даст их, когда начнется обсуждение его инициативы.

Напомним, на пленарном заседании ЗакСа 24 апреля Анохин упрекал лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского в том, что тот летал в командировку бизнес-классом.

- Борис Лазаревич, лицемерие, ложь и двойные стандарты – это летать бизнес-классом за деньги петербуржцев и здесь еще как-то пытаться критиковать инициативы временно исполняющего обязанности губернатора, - обратился он к «яблочнику».

Во второй половине апреля Вишневский посетил Израиль в составе делегации Законодательного собрания под руководством Вячеслава Макарова. Также в состав делегации вошли депутаты «Единой России» Денис Четырбок и Юрий Гладунов, член фракции Партия роста Максим Резник, представители аппарата ЗакСа и духовенства.

Отметим, что в мае 2013 году Анохин рассказывал ЗАКС.Ру, что летал «на хороших местах» в Германию в одной делегации с губернатором Георгием Полтавченко.

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