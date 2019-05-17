Беглов пообщался с ректором СПбГУ о 300-летнем юбилее вуза

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов побеседовал с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым о торжествах по случаю 300-летия главного городского вуза, уведомляет пресс-служба Смольного.
В ходе встречи чиновники обсудили научные разработки университета, которые могли бы пригодиться в экономической сфере Петербурга.
Помимо прочего речь зашла о судьбе не так давно вновь открывшегося Музея Набокова на Большой Морской улице.
Юбилей СПбГУ будет отмечать в 2024 году.
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