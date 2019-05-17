День железнодорожника предложили утвердить в Петербурге

В первое воскресенье августа железнодорожники Петербурга будут отмечать свой профессиональный праздник. Соответствующую инициативу 17 мая одобрили члены комитета по законодательству Заксобрания Петербурга.

В пояснительной записке председатель комитета, единоросс Денис Четырбок отметил, что дни железнодорожника отмечали и в СССР, и в царской России. Традицию празднования в первое воскресенье августа, по словам Четырбока, ввели в 1980 году.

В случае принятия закона он вступит в силу в 2020 года.

Сергей Еремеев

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