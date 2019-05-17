Экс-депутат Госдумы Пономарев стал гражданином Украины

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев сообщил в Facebook, что получил гражданство Украины. По его словам, действующий президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал соответствующий указ.

Новый статус Пономарев собирается использовать для получения новых иностранных инвестиций для Украины и создания рабочих мест. Он пообещал, что вскоре выложить фотографию и скан указа.

Пономарев с 2015 года находился за пределами России: здесь его подозревали в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов из средств фонда «Сколково». Он не посещал заседания Госдумы, и в 2016 году его лишили полномочий депутата. После этого Пономарев записал видеообращение, в котором он обвинил бывших коллег в мести, подтасовке документов и «попрании» Конституции.