Строящий храм в сквере Екатеринбурга фонд решил демонтировать забор вокруг стройки

Забор вокруг стройплощадки храма в сквере у Театра драмы будет демонтирован, передает E1.RU со ссылкой на представителей Фонда святой Екатерины.

В фонде подчеркнули, что, по их мнению, храм «должен строиться в обстановке примирения и согласия», и уже несколько раз переносили место строительства. «Для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у Театра драмы», - сказал директор фонда Александр Андреев.

При этом в фонде заявили, что храм нужен городу, и он обязательно будет построен.

Забор установили в сквере в ночь на 13 мая, что вызвало негодование горожан. Противники строительства храма повалили ограждение, и вскоре вместо сетки был установлен сплошной забор.

С 13 марта прошло несколько акций протеста против строительства храма, были задержаны почти сто человек, из них 70 – на акции 16 мая. Всего арестовано 33 участника акций.

Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно, нужен им новый храм или нет. Власти Свердловской области начали принимать предложения по поводу выбора другого места для строительства.