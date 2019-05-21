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21:15

Комитет по госзаказу отчитался о доходах чиновников

фото ЗакС политика Комитет по госзаказу отчитался о доходах чиновников

Сотрудники комитета по государственному заказу Петербурга 21 мая опубликовали сведения о своих доходах. 

Исполняющая обязанности главы комитета Наталия Литвинова заработала за 2018 год 2,4 млн рублей, что почти на 200 тысяч больше дохода за прошлый отчетный период. Временно взять на себя руководство комитетом Литвиновой пришлось в марте после отставки Дмитрия Сачкова. 

Заместитель главы комитета Александр Нужный, как и в прошлом году, задекларировал 1,8 млн рублей годового дохода, две квартиры, участок, автомобиль Jeep и гидроцикл. 

О наибольшем в комитете доходе отчиталась ведущий специалист Отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета Галина Бурцева. Она заработала за год 6,8 млн рублей, что на 5,5 млн рублей больше дохода за 2017 год. Вероятно, средства чиновница получила от продажи квартиры. Прежде в ее собственности числились две квартиры и участок, теперь же осталась только одна квартира и участок. 

Напомним, врио губернатора Александр Беглов планировал объединить комитет по госзаказу с комитетом финансов. Однако, после проверки на соответствие федеральному законодательству и изучения всех аспектов реорганизации от этой идеи Смольный отказался



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