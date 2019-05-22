Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:30

В ЗакСе одобрили придуманный Полтавченко закон о приеме официальных делегаций

фото ЗакС политика В ЗакСе одобрили придуманный Полтавченко закон о приеме официальных делегаций

Депутаты Законодательного 22 мая утвердили во втором чтении проект закона «О приеме и обслуживании в Санкт-Петербурге официальных лиц и делегаций».

Документ был разработан еще аппаратом бывшего губернатора Георгия Полтавченко и внесен в петербургский парламент 3 ноября 2017 года. Через месяц его приняли в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван урегулировать отношения, связанные с приемом официальных гостей Петербурга, в том числе иностранных. В частности, он вводит в региональное законодательство понятия «официальный прием» и «протокольное мероприятие».

Так, согласно документу, к официальному приему относятся «переговоры, беседы, встречи, заседания, семинары, совещания» губернатора и членов правительства с делегациями для поддержания взаимного сотрудничества.

«Протокольные мероприятия - официальные приемы, проводимые в соответствии с государственной протокольной практикой общения в Российской Федерации, предусматривающей соблюдение национальных, культурных особенностей и традиций церемониала общения и ведение процедуры протокола - документа, фиксирующего ход проведения протокольного мероприятия», - говорится во второй статье закона.

За принятие законопроекта проголосовали 43 депутата. Высказавшихся против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
12:53 В ЗакСе одобрили идею разрешить использовать флаг Петербурга не только по праздникам

12:48 Сторонники Удальцова вышли на акцию против электронного голосования

12:24 Макаров: О выборах губернатора Петербурга будет объявлено 31 мая

12:21 Конфликтная комиссия ЗакСа встала на защиту Максима Резника

12:00 В ЗакСе изменили сроки утверждения Генплана Петербурга

11:55 Депутаты ЗакСа подарят петербуржцам “инициативное бюджетирование”

11:53 Совет общественной палаты Петербурга предложит Беглову выдвинуться в губернаторы   2

11:50 Проектор в ЗакСе заработал сразу после выступления Шишлова

11:35 Шульман заметила, что регионы быстро извлекли урок из екатеринбургских протестов

11:18 Шишлов призвал депутатов провести парламентское расследование действий полиции 1 мая   6

11:09 Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора

10:50 Депутаты ЗакСа лишат льгот будущих петербургских производителей пальмового масла   1

10:34 ЗакС окончательно утвердил поправки в закон Петербурга о муниципальных выборах   1

10:30 В ЗакСе одобрили придуманный Полтавченко закон о приеме официальных делегаций

10:27 ЗакС окончательно освободил муниципальные учреждения от налогов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.