Совет общественной палаты Петербурга предложит Беглову выдвинуться в губернаторы

Совет общественной палаты Петербурга накануне принял решение просить врио губернатора Петербурга Александра Беглова участвовать в губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, сообщил журналистам член совета Александр Ватагин.

Он отметил, что члены совета разделяют позицию Беглова по основным вопросам, связанным с жизнью петербуржцев.

-Уверен, что такой же позиции придерживается большинство жителей нашего города, - добавил Ватагин.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. Беглов до сих пор не заявлял о желании выдвигаться в градоначальники. Он уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

Сергей Еремеев

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