В ЗакСе изменили сроки утверждения Генплана Петербурга

Проект генерального плана Петербурга будет обсуждаться в течение 10 дней после внесения в Законодательное собрание. Ранее на обсуждение отводилось только 7 дней.

Разработанные парламентской комиссией по городскому хозяйству изменения в городской закон о Генплане приняли в целом на заседании ЗакСа 22 мая. Изменения также увеличивают срок на составление сводного текста поправок ко второму чтению, с 4 до 6 дней с момента окончания срока подачи поправок.

Председатель комиссии по горхозу Сергей Никешин, представляя законопроект, напомнил, что в этом созыве депутатам предстоит принять новый Генплан. За принятие законопроекта в целом проголосовали 42 депутата. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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