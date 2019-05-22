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12:53

В ЗакСе одобрили идею разрешить использовать флаг Петербурга не только по праздникам

фото ЗакС политика В ЗакСе одобрили идею разрешить использовать флаг Петербурга не только по праздникам

Заксобрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, согласно которому петербуржцам разрешат использовать флаг города в некоммерческих целях.

Автор инициативы, единоросс Александр Тетердинко, пояснил, что сейчас по закону использовать флаг Петербурга можно только в дни государственных праздников, на торжественных мероприятиях и согласованных митингах. При этом флаг часто можно увидеть у фанатов на футбольных матчах, на автомобилях и на балконах жилых домов. Это может трактоваться как нарушение ст. 47 КоАП, и граждан нередко штрафуют, заметил Тетердинко.

Единоросс предложил разрешить гражданам использовать флаг Петербурга в некоммерческих целях, если такое использование – это не проявление неуважения к государственному символу. Такие возможности, считает Тетердинко, будут способствовать «патриотическому воспитанию граждан, позволят жителям свободно и открыто выражать чувство гордости за свой город и уважение к нему».



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