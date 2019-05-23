Беглов пообещал поддержать журнал "Звезда", оказавшийся на грани закрытия

Издатель одного из старейших литературных журналов "Звезда" пожаловался временному градоначальнику Александру Беглову, что альманах пребывает в глубоком финансовом кризисе и в ближайшее время может прекратить свое почти столетнее существование. Врио губернатора гарантировал, что правительство города "погибнуть" литературном изданию не даст. Данное заявление было сделано им на церемонии открытия XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.

"По моему поручению комитет по печати нашел внебюджетные источники финансирования, чтобы поддержать редакцию. Сейчас мы разрабатываем формы государственной поддержки. Журнал примет участие в конкурсе на гранты и, я уверен, продолжит жить в новой эпохе", - сообщил Беглов.

Вспомнил врио губернатора и о том, что в "Звезде" некогда печатался Даниил Гранин, в честь которого дали имя 2019 году.

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